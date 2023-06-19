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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Başakşehir... Hepsi o yıldızı istiyor! İtalyanlar duyurdu...

19.06.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpler ve taraftarlar, yapılacak olan hamlelere odaklandı. Şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in peşinde olduğu yıldız isim ise ortaya çıktı. Son olarak Sevilla'da top koşturan ve 21 Aralık 2022'den beri boşta olan Isco için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunun bitimiyle birlikte gözler transfere çevrildi. Kulüpler eksik bölgelerine takviyelerini yapmaya başladı ve gündeme birçok iddia geldi. Bu iddialardan biri de dünyaca ünlü futbolcu Isco için İtalyan basınından ortaya atıldı...

SÜPER LİG DEVLERİ HAREKETE GEÇTİ

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Calciomercato'nun haberine göre sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, Isco için harekete geçti.

'TEKLİF YAPILDI'

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Süper Lig'in önde gelen dört kulübünün bonservisi elinde olan İspanyol futbolcuya teklif yaptığı kaydedildi.

Son olarak Sevilla'da top koşturan ve 21 Aralık 2022'den beri boşta olan Isco'nun gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

Sevilla kariyerinde 19 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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