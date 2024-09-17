Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi liderlik için Gaziantep FK'ya karşı! Muhtemel 11'ler... 5 yıldız futbolcusundan yararlanamayacak!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3.hafta erteleme maçında bugün Gaziantep Fk'yı evinde konuk edecek.
Süper lige 4'te 4 ile giriş yapan sarı - kırmızılılar, hafta sonu oynanılacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmak istemiyor.
Okan Buruk'un öğrencileri bugün kazanmaları halinde de maç eksiğini tamamlayıp liderlik koltuğuna oturacak.
Galatasaray, bugün 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Icardi ve Hakim Ziyech'in de sakatlıkları devam ediyor.
Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, maçta görev alamayacak.
Galatasaray'ın yeni transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, statü gereği maçta forma giyemeyecek.
Aynı zamanda ligin 3. haftasında ertelenen Gaziantep maçı sonrası transfer olan yıldız oyuncular statü gereği görev alamayacak.
GALATASARAY: Muslera, Jelert, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus, Batshuayi
GAZİANTEP FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre, Mandouki, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kodro