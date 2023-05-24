SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi hayret veren olay! Tam 400 bin taraftar...

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi hayret veren olay! Tam 400 bin taraftar...

24.05.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray taraftarı, ligin 37. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı için toplamda 400 bin bilet başvurusunda bulundu. Sarı-kırmızılı yönetimi şaşkına çeviren bu talep herkesi mutlu etti.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi hayret veren olay! Tam 400 bin taraftar...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, salı günü Ankaragücü'nü yenerse 23. şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Ankaragücü maçının sonrasında kendi evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda ilginç bir olay yaşandı.

TAM 400 BİN BAŞVURU

galatasaray-aa-2048070

Süper Lig'de son maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak Galatasaray'da olası şampiyonluk sonrası kutlamalar Fenerbahçe maçının ardından yapılacak. Bu sebeple sarı-kırmızılı taraftarlardan Galatasaray yönetimine şu ana kadar 400 bin bilet başvurusu yapıldı.

REKOR KIRILACAK

e8e40df1d2244122b9048d347a49988f

Galatasaray yönetimi gelen talepleri karşılamakta zorluk çekiyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçının şu ana kadar en yüksek gişe hasılatı yapması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaleyi devralacak isim belli oluyor!Kaleyi devralacak isim belli oluyor!
Şenol Güneş ateş püskürdü!Şenol Güneş ateş püskürdü!
Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü!Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü!
Anahtar Kelimeler:
Derbi fenerbahçe galatasaray Süper Lig bahçe maçı maçı galatasaray taraftar süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

Acun Ilıcalı'dan tarihi anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan tarihi anlaşma!

Barcelona'nın üstüne kabus gibi çöktü!

Barcelona'nın üstüne kabus gibi çöktü!

Enes Ünal'dan gururlandıracak imza...

Enes Ünal'dan gururlandıracak imza...

Cristiano Ronaldo'nun secde etmesi dünya gündemine oturdu

Cristiano Ronaldo'nun secde etmesi dünya gündemine oturdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.