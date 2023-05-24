Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi hayret veren olay! Tam 400 bin taraftar...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, salı günü Ankaragücü'nü yenerse 23. şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Ankaragücü maçının sonrasında kendi evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda ilginç bir olay yaşandı.

TAM 400 BİN BAŞVURU

Süper Lig'de son maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak Galatasaray'da olası şampiyonluk sonrası kutlamalar Fenerbahçe maçının ardından yapılacak. Bu sebeple sarı-kırmızılı taraftarlardan Galatasaray yönetimine şu ana kadar 400 bin bilet başvurusu yapıldı.

REKOR KIRILACAK

Galatasaray yönetimi gelen talepleri karşılamakta zorluk çekiyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçının şu ana kadar en yüksek gişe hasılatı yapması bekleniyor.



