Galatasaray Fenerbahçe'nin eski kaptanını istiyor! Ozan Tufan 'Aslan' oluyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda mağlup ederek büyük bir zafer kazanan Galatasaray, ligde de henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Çıktığı 8 karşılaşmada 1 beraberlik 7 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunurken ocak ayı transfer çalışmaları da şimdiden başlamış durumda.

Yapılacak transferler için bir toplantı düzenlenen Galatasaray'da Okan Buruk'un özellikle kaliteli yerli oyuncu takviyesinde bulunulmasını, ligin ikinci yarısında yerli futbolcu sıkıntısı çekmek istemediğini bildirdiği öğrenildi.

İzleme komitesi bu doğrultuda teknik ekip ve yönetime geniş çaplı bir oyuncu listesi sundu. Okan Buruk da bu listeden istediği isimleri belirledi. Uzun süren planlama sonrası Galatasaray'ın flaş bir yıldız için devreye girdiği öne sürüldü.



A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın, Championship takımların Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Okan Buruk'un, milli futbolcunun orta saha rotasyonunda çok fayda sağlayacağını düşündüğü öne sürüldü. Yönetimin de bu talep sonrası önümüzdeki günlerde transfer için ilk adımı atacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN KAPTANIYDI

28 yaşındaki futbolcunun ise Türkiye'ye yeniden dönmeye sıcak baktığı belirtildi.Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, sarı lacivertli takımda kaptanlık yapmıştı.

20 GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK

Hull City'de sezona müthiş bir giriş yapan Ozan Tufan, son dönemde sakatlığının da etkisiyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Galatasaray'ın Ozan Tufan transferine operasyonuna dair önümüzdeki 20 gün içinde net gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

