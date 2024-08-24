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Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki yıldızını bedavaya kapabilir! İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile dirsek teması kuruldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.08.2024 09:33
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Galatasaray'dan uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek iki hamle gelebilir. Sözleşmeleri 1 sezon sonra bitecek iki futbolcuya ilgisini resmen belirten sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yıldızlarını kadrosuna katabilir...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki yıldızını bedavaya kapabilir! İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile dirsek teması kuruldu...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki yıldızıyla ilgileniyor. Sözleşmelerinin bitecek olmasını fırsat bilen sarı-kırmızılılar şimdiden dirsek temasını kurdu.

2025 YILI KRİTİK

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Sözleşmeleri 30 Haziran 2025 yılında bitecek olmasından dolayı Ocak ayında bedelsiz olarak transfer edilebilecek iki oyuncuyu gözüne kestiren Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin hamle yapmaması durumunda iki yıldıza da sözleşme önerecek.

İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

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Galatasaray'ın ücretsiz olarak takıma katmak istediği iki oyuncunun da ismi ortaya çıktı. İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Ocak ayına kadar sözleşme önermemesi durumunda araya girip teklifini yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci Bright Osayi-Samuel fenerbahçe galatasaray
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