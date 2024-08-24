Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki yıldızını bedavaya kapabilir! İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile dirsek teması kuruldu...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki yıldızıyla ilgileniyor. Sözleşmelerinin bitecek olmasını fırsat bilen sarı-kırmızılılar şimdiden dirsek temasını kurdu.

2025 YILI KRİTİK

Sözleşmeleri 30 Haziran 2025 yılında bitecek olmasından dolayı Ocak ayında bedelsiz olarak transfer edilebilecek iki oyuncuyu gözüne kestiren Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin hamle yapmaması durumunda iki yıldıza da sözleşme önerecek.

İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın ücretsiz olarak takıma katmak istediği iki oyuncunun da ismi ortaya çıktı. İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Ocak ayına kadar sözleşme önermemesi durumunda araya girip teklifini yapacak.