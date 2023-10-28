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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa gelirleri belli oldu! Kasa adeta doldu taştı, rakiplere fark...

28.10.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynadığı maçlar sonrası elde ettiği gelir belli oldu. Galatasaray başta olmak üzere temsilcilerimiz kasasını doldurdu. İşte detaylar...

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden kulüplerden, Şampiyonlanlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ile Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu zaman kadar elde ettiği gelirler belli oldu.

GALATASARAY 4 PUAN TOPLADI

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Avrupa'da mücadele eden takımlarımızdan olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3 maça çıkarken 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan topladı. Kopenhag ile evinde berabere kalan, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı kırmızılılar, son maçta üstün bir oyun sergilediği müsabakada Bayern Münih'e 3-1 kaybetti.

Galatasaray, A Grubu'nda lider Bayer Münih'in ardından 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE 3'TE 3 YAPTI

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Hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, 18 maçta 18 galibiyet alarak büyük bir başarıya imza attı.

Konferans Ligi'nde çıktığı tüm maçları kazanan sarı lacivertliler, H Grubu'nda 9 puanla lider durumda yer alıyor.

BEŞİKTAŞ 1 PUANDA KALDI

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Alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Şenol Güneş istifa ederken yoluna Burak Yılmaz'la devam eden Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Konferans Ligi'nde istediği sonuçları alamayan siyah beyazlılar, 1 puanla D Grubu'nda son sırada yer alıyor.

AVRUPA GELİRLERİ BELLİ OLDU

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Fotcalc sitesi, Avrupa'da geri kalan maçların ardından tüm takımların elde ettiği gelirleri açıkladı. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve veda eden Adana Demirspor'un kazançları belli oldu.

ZİRVE REAL MADRİD'İN

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1- Real Madrid - 60.748.419€

2- Bayern Münih - 59.611.419€

3- Barcelona - 58.474.419€

4- Manchester City - 57.337.419€

5- Atletico Madrid - 52.244.140€

6- Paris Saint-Germain - 52.155.279€

7- Porto - 47.607.279€

8- Sevilla - 47.062.000€

9- Manchester United - 46.973.140€

10- Borussia Dortmund - 46.766.140€

GALATASARAY ZİRVEDE YER ALIYOR

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılan ve gruplara kalan Galatasaray, bu zamana kadar 28 milyon 574 bin 140 Euro gelir sağladı.

FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO...

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UEFA Konferans Ligi gruplarında namağlup mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe ise 5 milyon 764 bin 273 Euro gelir elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN GELİRİ...

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Konferans Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise 4 milyon 607 bin 500 Euro gelir sağladı.

Konferans Ligi elemelerinde veda eden Adana Demirspor, 1 milyon 050 bin Euro gelir sağladı.

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