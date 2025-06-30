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Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği ismi buldu! Chelsea ile anlaşma an meselesi

Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sona ermişti. Yeni kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, aday sayısını düşürerek tek bir isim üstüne yoğunlaştı. Chelsea'nin Sırp file bekçisi Djordje Petrovic ile görüşen Galatasaray'ın anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği ismi buldu! Chelsea ile anlaşma an meselesi
Emre Şen

14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından uzun süredir kaleci arayışında olan Galatasaray, kalesini emanet edeceği ismi buldu.

CHELSEA KADROSUNDA DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği ismi buldu! Chelsea ile anlaşma an meselesi 1

Geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon da teknik direktör Enzo Maresca tarafından kadroda düşünülmeyen Petrovic, Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği ismi buldu! Chelsea ile anlaşma an meselesi 2

Okan Buruk'un onay verdiği kaleciler arasında ilk sırada olan Djordje Petrovic, kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği ismi buldu! Chelsea ile anlaşma an meselesi 3

Galatasaray yönetiminin, Chelsea'ye 5.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulunduğu belirtildi.

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