Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği ismi buldu! Chelsea ile anlaşma an meselesi

14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından uzun süredir kaleci arayışında olan Galatasaray, kalesini emanet edeceği ismi buldu.

CHELSEA KADROSUNDA DÜŞÜNMÜYOR

Geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon da teknik direktör Enzo Maresca tarafından kadroda düşünülmeyen Petrovic, Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Okan Buruk'un onay verdiği kaleciler arasında ilk sırada olan Djordje Petrovic, kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Galatasaray yönetiminin, Chelsea'ye 5.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulunduğu belirtildi.