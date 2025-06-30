Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği ismi buldu! Chelsea ile anlaşma an meselesi

14 yıllık Fernando Muslera döneminin sona ermesinin ardından uzun süredir kaleci arayışında olan Galatasaray, kalesini emanet edeceği ismi buldu.
Geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon da teknik direktör Enzo Maresca tarafından kadroda düşünülmeyen Petrovic, Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.
Okan Buruk'un onay verdiği kaleciler arasında ilk sırada olan Djordje Petrovic, kulüplerin anlaşması durumunda İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.
Galatasaray yönetiminin, Chelsea'ye 5.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulunduğu belirtildi.
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