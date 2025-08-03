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Galatasaray Frankowski ile yollarını ayırıyor! Yıldız oyuncu için Rennes ile anlaşma tamamlandı... Hafta içi gidiyor

Galatasaray’ın takımdan göndermek için büyük uğraş verdiği sağ bek Przemyslaw Frankowski için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar Fransız kulübü Rennes ile yıldız oyuncu için her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray Frankowski ile yollarını ayırıyor! Yıldız oyuncu için Rennes ile anlaşma tamamlandı... Hafta içi gidiyor
Burak Kavuncu
Przemyslaw Frankowski

Przemyslaw Frankowski

POL Polonya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da yaprak dökümü başadı. Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski’nin performansından memnun olmayan Okan Buruk, oyuncudan vazgeçti. Kendisine takım arayan Frankowski Fransız kulübü Rennes’e transfer olmak üzere.

ZORUNLU SATIN ALMA İLE BİTİYOR

Galatasaray Frankowski ile yollarını ayırıyor! Yıldız oyuncu için Rennes ile anlaşma tamamlandı... Hafta içi gidiyor 1

Polonyalı oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu 2 yıl kiralama şeklinde anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, transferin resmileşmesi için saatleri sayıyor. Gazeteci Salim Manav’ın özel haberine göre yıldız oyuncunun 6 milyon euro civarında zorunlu satın alması bulunuyor. Öte yandan oyuncunun maaşının tamamını Fransız ekibinin karşılayacağı öğrenildi.

HAFTA İÇİ GİDİYOR

Galatasaray Frankowski ile yollarını ayırıyor! Yıldız oyuncu için Rennes ile anlaşma tamamlandı... Hafta içi gidiyor 2

Przemyslaw Frankowski’nin yarın arkadaşlarıyla vedalaşacağı ve hafta içerisinde Fransa’da olacağı gelen bilgiler arasında.

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