Galatasaray Frankowski ile yollarını ayırıyor! Yıldız oyuncu için Rennes ile anlaşma tamamlandı... Hafta içi gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da yaprak dökümü başadı. Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski’nin performansından memnun olmayan Okan Buruk, oyuncudan vazgeçti. Kendisine takım arayan Frankowski Fransız kulübü Rennes’e transfer olmak üzere.

ZORUNLU SATIN ALMA İLE BİTİYOR

Polonyalı oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu 2 yıl kiralama şeklinde anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, transferin resmileşmesi için saatleri sayıyor. Gazeteci Salim Manav’ın özel haberine göre yıldız oyuncunun 6 milyon euro civarında zorunlu satın alması bulunuyor. Öte yandan oyuncunun maaşının tamamını Fransız ekibinin karşılayacağı öğrenildi.

HAFTA İÇİ GİDİYOR

Przemyslaw Frankowski’nin yarın arkadaşlarıyla vedalaşacağı ve hafta içerisinde Fransa’da olacağı gelen bilgiler arasında.