Galatasaray Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray Fraport TAV Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ve Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada giriş yaptı. Şu ana dek 22 puan toplayabilen Antalyaspor ise 14. sırada bulunuyor. Peki Galatasaray Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman?

GALATASARAY - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 25 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul'da oynanacak. Maç Bein Sports ekranlarından canlı şekilde izlenebilecek. Süper Lig'in ilk devresinin son maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray deplasmanda karşılaşacak. İki takım toplamda 61, Süper Lig'de ise 51'inci kez birbirlerine rakip olmuş olacak.

Kırmızı beyazlı ekipte zorlu maç öncesi 5 oyuncunun sakatlığı sebebiyle forma giymesi beklenmezken Antalyaspor, 11 sene sonra ise deplasmanda kazanarak sezonun ilk devresini moralli kapatmayı hedeflemekte. Spor Toto Süper Lig'de 18 hafta sonunda 22 puanla 14'üncü sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sabah yapacağı antrenmanın sonrasında tamamlayacak.

Antalyaspor ekibi saat saat 16.30'da uçakla maçın oynanacağı İstanbul'a hareket ederek maç saatini bekleyecek. Antalyaspor'da maç öncesi 5 oyuncu sakatlığından dolayı forma giymesi beklenmezken, 11 yıl sonra sarı kırmızılı ekibi yenerek sezonun ilk devresini moralli kapatmayı hedefliyor.

