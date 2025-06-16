Galatasaray Gabriel Sara için rekor bonservis belirledi! Inter ve Manchester United teklif yapmaya hazırlanıyor...

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, bir yandan da yıldız oyunculara gelen tekliflerle hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun başında Norwich City'den 18 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara’nın gösterdiği başarılı performans ile birlikte talipleri arttı. Brezilyalı orta saha için İngiltere Premier Lig’den ve İtalya Seri A’dan teklifler geldi.

INTER VE MANCHESTER UNITED DEVREDE

Transferin gözdesi olan Brezilyalı yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. İtalya’dan Inter ve İngiltere’den Manchester United’ın ilgi gösterdiği oyuncu için Galatasaray 40 milyon euro bonservis talep ediyor.

BREZILYA MİLLİ TAKIMINA GÖZ KIRPIYOR!

25 yaşındaki Brezilyalı yıldız Galatasaray’da gösterdiği performans ile Brezilya Milli takımının radarına girerken, Avrupa’nın önde gelen kulüplerine imza atarak Brezilya Milli takımına çağrılmak istiyor.