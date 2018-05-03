SPOR

Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'da, gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Garry Rodrigues için karar verildi. UEFA'dan gelecek kararı bekleyen yönetimin 15 milyon Euro değer biçilen 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda görüşme yapacağı öğrenildi.

Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'da İgor Tudor döneminde ligde 15 maçta 1 gol atan ve 3 asist yapan Rodrigues, yeni hocası Fatih Terim ile 15 maçta 5 gol-6 asistle değerini katladı. PAOK'tan 3.5 milyon Euro'ya alınan oyuncu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Newcastle, Schalke, Lyon ve Celta Vigo uzun süredir Rodrigues'i takip ediyor. Beşiktaş maçında çok sayıda scoutın izlediği 27 yaşındaki futbolcu, attığı golle geçer not aldı. Yönetim, nabız yoklayan Avrupa kulüplerine, "Sezon sonu görüşelim" mesajını iletti. UEFA kararına göre Rodrigues'in durumu belli olacak. Aslan, 15 milyon Euro değer biçtiği Rodrigues'ten gelecek para ile yeni takviye yapacak.

Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!
Alaattin Saral yakalandı!Alaattin Saral yakalandı!
Saadet Partili başkana su vermediler! Saadet Partili başkana su vermediler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Garry Rodrigues

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!

Fatih Terim ve TFF gerçeği ortaya çıktı!

Fatih Terim ve TFF gerçeği ortaya çıktı!

Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
o kadar ucuza satılmamalı yerinede bruma alınmalı
Neresi ucuz be sen hayatında gördünmü hiç o kadar parayı bir arada yada parça parça hem ederi daha düşük kim verir buna o parayı
Aldığımız futbolcular ucuz mu bu kadar da ucuza en iyi futbolcunu satıyor sun 30 milyon euro dan aşağı satılmaması gerek üstelik seneye şampiyonlar liginde oynayacak gideceği takımlar GALATASARAY dan daha iyi takımlar olmalı...
en az 35 milyon etmeli , genç ve marino ile birlikte en ideal kanat oyuncusu .
Diğer Haberler
G.Saray için Chiellini iddiası

G.Saray için Chiellini iddiası

Mustafa Cengiz: Nagatomo için Inter'le henüz görüşmedik

Mustafa Cengiz: Nagatomo için Inter'le henüz görüşmedik

İspanyol basını Emre Mor'un Galatasaray'a geleceğini iddia etti

İspanyol basını Emre Mor'un Galatasaray'a geleceğini iddia etti

Denayer: Ligin son maçları kolay değil

Denayer: Ligin son maçları kolay değil

Galatasaray'dan Donk ve Mariano'nun durumu hakkında açıklama

Galatasaray'dan Donk ve Mariano'nun durumu hakkında açıklama

Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi

Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.