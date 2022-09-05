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GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

05.09.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, 5. haftada sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri kritik mücadeleden üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Nef stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi çok sayıda vatandaş "Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı izle" gibi konu başlıklarını internette yaraştırıyor. Peki hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Gaziantep maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanacak maç öncesi "Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle" gibi konu başlıkları araştırılıyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gaziantep maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'da başlayacak.

NEF Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gaziantep maçı beinsports'ta canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY İLE GAZİANTEP LİG TARİHİNDE 7 KEZ KARŞILAŞTI

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray 7 puan topladı.

Gaziantep ise ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve mağlup olmadı.

Galatasaray ve Gaziantep lig tarihinde 7 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

Yaşar Kemal Uğurlu

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇININ HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var. Babası Bayındırlık Bakanlığında Sosyal İşler Müdürlüğü görevinden emekli oldu.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

Yaşar Kemal Uğurlu, Ankaralı ve 41 yaşındadır.

Yaşar Kemal Uğurlu 2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan Özlem Uğurlu ile evlendi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu evliliğinden Deren adında bir kızı vardır.

Aynı zamanda sigortacılık mesleğini yapan, Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu baba tarafından aslen Konyalı'dır.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun hangi takımlı olduğu net olarak bilinmese de sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Uğurlu'nun Fenerbahçeli olduğu ifade ediliyor.

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