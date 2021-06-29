Galatasaray, Gedson Fernandes'i 1 yıllığına kiraladı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan ve transferde atağa kalkan Galatasaray , Gedson Fernandes'i takımda tutmayı başardı. Fanatik'te yer alan habere göre Benfica ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Portekizli yıldızı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

OPSİYONU 15 MİLYON EURO

Transferi kısa süre içerisinde duyuracak olan Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini 15 milyon Euro karşılığında alabilecek.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gelen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson, Sarı kırmızılı ekiple çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.



