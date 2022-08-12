Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Giresunspor maçı şifreli mi?

Galatasaray Giresunspor maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Sarı-Kırmızılı ekip lige 3 puanla başladı. Şimdi gözler Giresunspor maçında. Vatandaşlar internette "Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Galatasaray Giresunspor maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Karşılaşmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Giresunspor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Giresunspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

SARI KIRMIZILILARIN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic.

