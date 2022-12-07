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GALATASARAY GORZOW MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Gorzow basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07.12.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray EuroCup Women C Grubu’ndaki 5. maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Enea Gorzow ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Sporseverler Galatasaray Gorzow basketbol maçı canlı izle ekranı için internette araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray Gorzow basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY GORZOW MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Gorzow basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Enea Gorzow bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen EuroCup Women maçı için geri sayım devam ederken vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Galatasaray Gorzow basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Gorzow basketbol maçının yayın saati...

GALATASARAY ENEA GORZOW MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Gorzow basketbol maçı bugün (7 Aralık 202 Çarşamba) saat 19:00'da başlayacak.

Maç, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

GALATASARAY ENEA GORZOW MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Gorzow basketbol maçı, Galatasaray Televizyon’unda canlı olarak ekrana gelecek.

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