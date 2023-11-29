Galatasaray, gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Galatasaray ile Manchester United kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçta 3-1 geriye düşen sarı - kırmızılılar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Tarihi bir geri dönüşe imza atan Cimbom, puanını 5'e yükseltti. Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

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A Grubu'nda 2. sıraya yerleşen Galatasaray son hafta oynayacağı Kopenhag maçıyla düğümünü kendi çözecek. Futbolseverler, Manchester United maçının ardından 'Galatasaray gruptan nasıl çıkar?' sorusunu araştırmaya başladı.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

İşte Bayern Münih'in tur atlamayı garantilediği gruptaki tüm ihtimaller ve Galatasaray'ın gruptan çıkması için oluşması gerekenler;

1: Galatasaray, grubun son haftasında Kopenhag'ı mağlup etmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmadan adını bir üst tura yazdıracak.

2: Galatasaray, Kopenhag ile berabere kalır ve Bayern de Manchester United'ı mağlup ederse sarı - kırmızılılar bir üst tura yükselecek.

3: Sarı - kırmızılılar, Kopenhag deplasmanında yenilmez ve Bayern Münih ile Bayern de berabere kalırsa Galatasaray, A Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

OLUMSUZ SENARYOLAR

1: Galatasaray'ın Kopenhag'a yenilmesi durumunda Manchester United da Bayern'e kaybederse bir üst tura Danimarka temsilcisi çıkacak. Sarı - kırmızılılar, grubu 3. sırada tamamlayacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

2: Galatasaray, Danimarka'da rakibiyle berabere kalırsa ve Manchester United da Bayern'i mağlup ederse sarı - kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Kopenhag, grubu son sırada tamamlayacak. Manchester United ise 2. sırada yer alarak bir üst tura çıkacak.

3: Galatasaray; Kopenhag'a mağlup olur, Manchester United da Bayern ile berabere kalırsa sarı - kırmızılılar adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Kopenhag, yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Manchester United ise grubu son sırada tamamlayacak.

4: Galatasaray; Kopenhag'a yenilir, Manchester United da Bayern'i mağlup ederse Danimarka temsilcisi adını bir üst tura yazdıracak. İngilzi ekibi UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek, sarı - kırmızılılar ise son sırada yer alacak.





