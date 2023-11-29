SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son durum

Galatasaray, gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son durum

29.11.2023 23:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı - kırmızılılar, 3-1 geriye düştüğü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve puanını 5'e yükseltti. Bu sonucun ardından futbolseverler, 'Galatasaray gruptan nasıl çıkar?' sorusunu araştırmaya başladı. İşte tüm detaylarıyla A Grubu'ndaki son durum ve Galatasaray'ın ihtimali...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Galatasaray ile Manchester United kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçta 3-1 geriye düşen sarı - kırmızılılar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Tarihi bir geri dönüşe imza atan Cimbom, puanını 5'e yükseltti. Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

AA-20231129-33060812-33060805-GALATASARAY_MANCHESTER_UNITED (Large)

MYNET - DETAY HABER

A Grubu'nda 2. sıraya yerleşen Galatasaray son hafta oynayacağı Kopenhag maçıyla düğümünü kendi çözecek. Futbolseverler, Manchester United maçının ardından 'Galatasaray gruptan nasıl çıkar?' sorusunu araştırmaya başladı.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

AA-20231129-33060204-33060201-GALATASARAY_MANCHESTER_UNITED (Large)

İşte Bayern Münih'in tur atlamayı garantilediği gruptaki tüm ihtimaller ve Galatasaray'ın gruptan çıkması için oluşması gerekenler;

  • 1: Galatasaray, grubun son haftasında Kopenhag'ı mağlup etmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmadan adını bir üst tura yazdıracak.

  • 2: Galatasaray, Kopenhag ile berabere kalır ve Bayern de Manchester United'ı mağlup ederse sarı - kırmızılılar bir üst tura yükselecek.

  • 3: Sarı - kırmızılılar, Kopenhag deplasmanında yenilmez ve Bayern Münih ile Bayern de berabere kalırsa Galatasaray, A Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

OLUMSUZ SENARYOLAR

AA-20231129-33060516-33060512-GALATASARAY_MANCHESTER_UNITED (Large)

  • 1: Galatasaray'ın Kopenhag'a yenilmesi durumunda Manchester United da Bayern'e kaybederse bir üst tura Danimarka temsilcisi çıkacak. Sarı - kırmızılılar, grubu 3. sırada tamamlayacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

  • 2: Galatasaray, Danimarka'da rakibiyle berabere kalırsa ve Manchester United da Bayern'i mağlup ederse sarı - kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Kopenhag, grubu son sırada tamamlayacak. Manchester United ise 2. sırada yer alarak bir üst tura çıkacak.

  • 3: Galatasaray; Kopenhag'a mağlup olur, Manchester United da Bayern ile berabere kalırsa sarı - kırmızılılar adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdıracak. Kopenhag, yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Manchester United ise grubu son sırada tamamlayacak.

  • 4: Galatasaray; Kopenhag'a yenilir, Manchester United da Bayern'i mağlup ederse Danimarka temsilcisi adını bir üst tura yazdıracak. İngilzi ekibi UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek, sarı - kırmızılılar ise son sırada yer alacak.
    Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MANU'yu İstanbul'a geldiklerine pişman etti!MANU'yu İstanbul'a geldiklerine pişman etti!
Ronaldo'dan sonra başarabilen tek kişi o...Ronaldo'dan sonra başarabilen tek kişi o...
Galatasaray'dan tarihi geri dönüş!Galatasaray'dan tarihi geri dönüş!
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Kopenhag bayern galatasaray şampiyonlar ligi UEFA atan ligi galatasaray grup galatasaray gruptan nasıl çıkar maçın
En Çok Okunan Haberler
Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Altay Bayındır'a büyük alkış!

Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının hakemlerine şok

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının hakemlerine şok

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundan nasıl çıkar?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.