Galatasaray günü tek idmanla tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman gruplar hâlinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift idmanla devam edecek.
(DHA)
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