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Galatasaray günü tek idmanla tamamladı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 07.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray günü tek idmanla tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman gruplar hâlinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift idmanla devam edecek.

(DHA)

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