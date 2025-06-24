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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını neredeyse patlattı! İtalyanlar imza için tarih bile verdi

Trendyol Süper Lig’de sezonun tamamlanmasıyla transfer piyasası hareketlendi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2025-26 sezonu için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına hız verirken, Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. İtalyan basını, İstanbul devine müjdeli haberi duyurdu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını neredeyse patlattı! İtalyanlar imza için tarih bile verdi
Berker İşleyen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonu hazırlıkları hız kazanırken, kulüpler transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir gelişme İtalyan basınından geldi.

INTER ONAY VEREBİLİR

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İstanbul deviyle adı anılan Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ile sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. Inter’in, bu sezon yıldız oyuncudan yüksek bir bonservis geliri elde etmek için transferine onay verebileceği belirtiliyor. Transfermarkt’a göre Hakan’ın güncel bonservis değeri 30 milyon euro.

İTALYAN BASINI: “HAKAN’IN KAFASI KARIŞTI!”

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İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu’na yaptığı teklifin oyuncuyu etkilediğini yazdı. Haberde, “Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’ın cazip teklifinden etkilendi ve karar aşamasında. Orta saha oyuncusunun Kulüpler Dünya Kupası sonrası karar vereceği öngörülüyor. Cristian Chivu’nun Hakan’ın yerini doldurmak için favori ismi ise Adrian Bernabe,” ifadelerine yer verildi.

İTALYA’DA 6 KUPA ZAFERİ

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2017’den bu yana Serie A’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 2021’de AC Milan’dan Inter’e geçmişti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalya’da 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

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Süper Lig Hakan Çalhanoğlu son dakika galatasaray imza
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