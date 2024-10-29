Galatasaray hakkında vahim iddialar! ''Arda Kardeşler'i derbiye verdirttiler" dedi ve Galatasaray'ın 'yapı' içinde bulunduğunu söyledi!

Galatasaray-Beşiktaş derbisine oyuncu performanslarından daha çok Arda Kardeşler'in tartışmalı kararları damga vurdu. Sarı-kırmızılılara verilmediği ifade edilen 2 kırmızı kartla gündeme düşen Arda Kardeşler için Serdar Ali Çelikler vahim iddialarda bulundu.
"Her konuda çok güçlüler. Mourinho da bunu söyledi. Güçlünün haklı olduğu ülkede yaşıyoruz. Yapı bu işte. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum yapı."
"Geçen sene iğrenç bir maç yöneten, Galatasaray maçı kazansın diye elinden geleni yapan, Galatasaraylı oyunculardan daha çok efor sarf eden hakemi, yine buraya verdirebiliyorsan, yapı bu işte! Bunun önünde saygıyla eğiliyorum."
"Beşiktaş maçına, Galatasaray olarak Arda Kardeşler'i verdirttiler. Bakın buraya yazıyorum, maç sonunda Okan Buruk hakemi şikayet edecek hakkımızı yedi diye... Bu işte güç gösterisidir. Eskiden Fenerbahçe böyleydi."
Maç sonrası konuşan Okan Buruk, hakemin performansını beğenmediğini söyleyerek, Icardi'nin penaltısının verilmediğini ifade etti.