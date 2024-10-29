Galatasaray hakkında vahim iddialar! ''Arda Kardeşler'i derbiye verdirttiler" dedi ve Galatasaray'ın 'yapı' içinde bulunduğunu söyledi!

Galatasaray-Beşiktaş derbisine oyuncu performanslarından daha çok Arda Kardeşler'in tartışmalı kararları damga vurdu. Sarı-kırmızılılara verilmediği ifade edilen 2 kırmızı kartla gündeme düşen Arda Kardeşler için Serdar Ali Çelikler vahim iddialarda bulundu.

"GALATASARAY'IN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM YAPI"

"Her konuda çok güçlüler. Mourinho da bunu söyledi. Güçlünün haklı olduğu ülkede yaşıyoruz. Yapı bu işte. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum yapı."

"GALATASARAY MAÇI KAZANSIN DİYE ELİNDEN GELENİ YAPAN..."

"Geçen sene iğrenç bir maç yöneten, Galatasaray maçı kazansın diye elinden geleni yapan, Galatasaraylı oyunculardan daha çok efor sarf eden hakemi, yine buraya verdirebiliyorsan, yapı bu işte! Bunun önünde saygıyla eğiliyorum."

"GALATASARAY OLARAK ARDA KARDEŞLER'İ VERDİRTTİLER"

"Beşiktaş maçına, Galatasaray olarak Arda Kardeşler'i verdirttiler. Bakın buraya yazıyorum, maç sonunda Okan Buruk hakemi şikayet edecek hakkımızı yedi diye... Bu işte güç gösterisidir. Eskiden Fenerbahçe böyleydi."

OKAN BURUK KONUŞTU! "PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Maç sonrası konuşan Okan Buruk, hakemin performansını beğenmediğini söyleyerek, Icardi'nin penaltısının verilmediğini ifade etti.