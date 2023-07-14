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Galatasaray, hazırlık maçında Austria Wien ile berabere kaldı! Barış Alper Yılmaz...

14.07.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında üçüncü hazırlık maçına çıktı. Daha önce Hull City ve Kisvarda ile karşı karşıya gelen sarı - kırmızılılar, Avusturya'da Austria Wien ile kozlarını paylaştı. Aslan, ilk yarısı 0-0 biten maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İşte detaylar...

Galatasaray, hazırlık maçında Austria Wien ile berabere kaldı! Barış Alper Yılmaz...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına devam eden sarı - kırmızılılar, daha önce Hull City ile yaptığı hazırlık maçından 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı. Daha sonra Kisvarda ile kozlarını paylaşan Aslan, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

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Hazırlıklar kapsamında 3. hazırlık maçına Avusturya kampında çıkan Galatasaray, Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Generali Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Austria Wien, 49. dakikada Holland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

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Austria Wien'de Matteo Meisl, 76. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Sarı - kırmızılılar, 18 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi Sturm Graz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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