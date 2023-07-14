Galatasaray, hazırlık maçında Austria Wien ile berabere kaldı! Barış Alper Yılmaz...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına devam eden sarı - kırmızılılar, daha önce Hull City ile yaptığı hazırlık maçından 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı. Daha sonra Kisvarda ile kozlarını paylaşan Aslan, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Hazırlıklar kapsamında 3. hazırlık maçına Avusturya kampında çıkan Galatasaray, Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Generali Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Austria Wien, 49. dakikada Holland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray ise 83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Austria Wien'de Matteo Meisl, 76. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Sarı - kırmızılılar, 18 Temmuz Salı günü Avusturya ekibi Sturm Graz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

