Galatasaray hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup etti, Batshuayi 1 gol 1 asistle yıldızlaştı!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp ile sürdüren Galatasaray, LASK ve Fortuna Düsseldorf'un ardından üçüncü hazırlık maçında Slovakya ekibi Trencin ile karşı karşıya geldi.

Oynadığı ilk 2 hazırlık maçında rakiplerine mağlup olan Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmada attığı 4 golle gülerken, Fenerbahçe'den kadroya katılan yeni transer Michy Batshuayi performansıyla yıldızlaştı.

HESABI AÇTI

Golcü oyuncu mücadelenin 22. dakikada Ziyech'in kaydettiği golde şık bir asist yapmayı başarırken, 57. dakikada bu kez kendisi golünü attı ve Sarı-Kırmızılı formayla hesabı açmış oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batshuayi 70 dakikada sahada kalırken yerini genç isim Eren Aydın'a bıraktı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Batshuayi'nin Galatasaray formasıyla attığı ilk golün ardından Sarı-Kırmızılı ekibin resmi X hesabından da bir paylaşım geldi.