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Galatasaray hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup etti, Batshuayi 1 gol 1 asistle yıldızlaştı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.07.2024 22:11
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Galatasaray Avusturya kampı kapsamında gerçekleştirdiği 3. hazırlık maçında Slovakya ekibi Trencin ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Michy Batshuayi performansıyla tam not aldı. İşte detaylar...

Galatasaray hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup etti, Batshuayi 1 gol 1 asistle yıldızlaştı!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp ile sürdüren Galatasaray, LASK ve Fortuna Düsseldorf'un ardından üçüncü hazırlık maçında Slovakya ekibi Trencin ile karşı karşıya geldi.

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Oynadığı ilk 2 hazırlık maçında rakiplerine mağlup olan Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmada attığı 4 golle gülerken, Fenerbahçe'den kadroya katılan yeni transer Michy Batshuayi performansıyla yıldızlaştı.

HESABI AÇTI

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Golcü oyuncu mücadelenin 22. dakikada Ziyech'in kaydettiği golde şık bir asist yapmayı başarırken, 57. dakikada bu kez kendisi golünü attı ve Sarı-Kırmızılı formayla hesabı açmış oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batshuayi 70 dakikada sahada kalırken yerini genç isim Eren Aydın'a bıraktı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

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Batshuayi'nin Galatasaray formasıyla attığı ilk golün ardından Sarı-Kırmızılı ekibin resmi X hesabından da bir paylaşım geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Michy Batshuayi galatasaray
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