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Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de 14. haftanın en karlı takımı oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.12.2018 22:45 | Son Güncelleme

Derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş puanını 24’e çıkarırken, Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftayı en karlı kapatan ekip oldu.

Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de 14. haftanın en karlı takımı oldu

Süper Lig’in 14. haftasının kazanan ekibi Beşiktaş oldu. Başakşehir’in sahasında Sivasspor’a 1-0 mağlup olmasının ardından derbide Galatasaray’ı Adem Ljajic’in penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kasımpaşa’nın 2-2 berabere kalmasıyla birlikte haftanın en karlı ekibi oldu.

Lider Başakşehir’in 30 puanda kalmasıyla birlikte şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray’ı yenerek rakibiyle puanını eşitleyen siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 6’ya indirdi. Haftaya ikinci sırada bulunan Kasımpaşa’nın 4 puan gerisinde giren siyah-beyazlılar, Mustafa Denizli’nin ekibinin Fenerbahçe deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla birlikte, bu rakibiyle arasındaki farkı da 2 puana düşürmeyi başardı.

5 İstanbul ekibi de bu hafta maçlarını İstanbul’da oynarken, haftayı galibiyetle kapatan tek takım Beşiktaş oldu.

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