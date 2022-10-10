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Galatasaray'ı Mustafa Cengiz'in o hamlesi kurtardı!

10.10.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın merhum eski başkanı Mustafa Cengiz'in görev döneminde yaptığı hamlenin değeri ortaya çıktı. 2021 yılında sarı - kırmızılı kulübün borçlarını TL'ye çeviren Cengiz, Galatasaray'ı adeta kurtardı. Sarı - kırmızılıların geleceğini kurtaran merhum Mustafa Cengiz'in geçmişte yaptığı bu hareket, taraftarların beğenisini topladı.

Galatasaray'ı Mustafa Cengiz'in o hamlesi kurtardı!

Galatasaray'daki başkanlık görevi boyunca 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösteren merhum Mustafa Cengiz, geçmişte yaptığı olumlu hamleyle yeniden gündeme geldi.

BORÇLARI TL'YE ÇEVİRDİ

Cengiz'in 2021 yılında yaptığı Euro borçlarının TL'ye çevrilmesi Galatasaray'ın geleceğini kurtardı.

UEFA, G.SARAY'I GÖZETİME ALMADI

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UEFA; Beşiktaş'a ceza verip, Fenerbahçe ve Trabzon'u gözetim altına alırken Galatasaray'a "yola devam" dedi.

BORÇ, 4.7 MİLYAR OLACAKTI

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O dönemde 314 milyon euro olan borç 2.2 milyon TL'ye çevrilerek yeni bir ödeme planı yapıldı. Bu yapılmasa borç 4.7 milyar TL olacaktı.

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