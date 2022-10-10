Galatasaray'ı Mustafa Cengiz'in o hamlesi kurtardı!

Galatasaray'daki başkanlık görevi boyunca 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösteren merhum Mustafa Cengiz, geçmişte yaptığı olumlu hamleyle yeniden gündeme geldi.
Cengiz'in 2021 yılında yaptığı Euro borçlarının TL'ye çevrilmesi Galatasaray'ın geleceğini kurtardı.
UEFA; Beşiktaş'a ceza verip, Fenerbahçe ve Trabzon'u gözetim altına alırken Galatasaray'a "yola devam" dedi.
O dönemde 314 milyon euro olan borç 2.2 milyon TL'ye çevrilerek yeni bir ödeme planı yapıldı. Bu yapılmasa borç 4.7 milyar TL olacaktı.
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