Galatasaray'ı Mustafa Cengiz'in o hamlesi kurtardı!

Galatasaray'daki başkanlık görevi boyunca 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösteren merhum Mustafa Cengiz, geçmişte yaptığı olumlu hamleyle yeniden gündeme geldi.

BORÇLARI TL'YE ÇEVİRDİ

Cengiz'in 2021 yılında yaptığı Euro borçlarının TL'ye çevrilmesi Galatasaray'ın geleceğini kurtardı.

UEFA, G.SARAY'I GÖZETİME ALMADI

UEFA; Beşiktaş'a ceza verip, Fenerbahçe ve Trabzon'u gözetim altına alırken Galatasaray'a "yola devam" dedi.

BORÇ, 4.7 MİLYAR OLACAKTI

O dönemde 314 milyon euro olan borç 2.2 milyon TL'ye çevrilerek yeni bir ödeme planı yapıldı. Bu yapılmasa borç 4.7 milyar TL olacaktı.

