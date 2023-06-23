Galatasaray'ı üzen gelişme! Beşiktaş'ın transfer çalımı attığı Gedson Fernandes'e teklif yağıyor...

Beşiktaş, varını yoğunu Gedson Fernandes'i 1 yıl daha takımda tutmak için verecek. Benfica'dan Şubat 2022'de 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ve Galatasaray'a transfer çalımı atan Beşiktaş'a teklif yağıyor.

AVRUPA'DAN TEKLİF YAĞIYOR

Gösterdiği gelişimle Avrupa takımlarını peşine takan Gedson Fernandes için siyah-beyazlı ekibin kapısı şimdiden çalınmaya başladı. Yaklaşık 20 milyon euro'ya kadar birçok teklif alan Beşiktaş yönetimi, tüm teklifleri elinin tersiyle itti.

HEDEF 35 MİLYON EURO

Beşiktaş, Şubat 2022'de Gedson'u kadrosuna katarken, başarılı futbolcunun transfer haklarının yüzde 50'si Portekiz kulübünde kalmıştı. Bu sebeple Gedson için minimum 35 milyon euro isteyen Beşiktaş yönetimi, bu rakamın altında gelen tüm teklifleri reddedecek.



