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Galatasaray'ı üzen gelişme! Beşiktaş'ın transfer çalımı attığı Gedson Fernandes'e teklif yağıyor...

23.06.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezona damga vuran Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'e adeta teklif yağıyor. Avrupa'nın birçok kulübünün peşinde olduğu yıldız oyuncu için istenen bonservis bedeli belli oldu.

Galatasaray'ı üzen gelişme! Beşiktaş'ın transfer çalımı attığı Gedson Fernandes'e teklif yağıyor...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, varını yoğunu Gedson Fernandes'i 1 yıl daha takımda tutmak için verecek. Benfica'dan Şubat 2022'de 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ve Galatasaray'a transfer çalımı atan Beşiktaş'a teklif yağıyor.

AVRUPA'DAN TEKLİF YAĞIYOR

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Gösterdiği gelişimle Avrupa takımlarını peşine takan Gedson Fernandes için siyah-beyazlı ekibin kapısı şimdiden çalınmaya başladı. Yaklaşık 20 milyon euro'ya kadar birçok teklif alan Beşiktaş yönetimi, tüm teklifleri elinin tersiyle itti.

HEDEF 35 MİLYON EURO

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Beşiktaş, Şubat 2022'de Gedson'u kadrosuna katarken, başarılı futbolcunun transfer haklarının yüzde 50'si Portekiz kulübünde kalmıştı. Bu sebeple Gedson için minimum 35 milyon euro isteyen Beşiktaş yönetimi, bu rakamın altında gelen tüm teklifleri reddedecek.


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