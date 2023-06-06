Galatasaray'ı yıkan haber geldi! Icardi'yi isteyen takım, golcü oyuncunun aklını çeldi ve görüşmeler başladı..

Galatasaray'da Icardi, Türkiye'den ayrıldı. Paylaştığı fotoğrafla ülkeden ayrıldığını duyuran Icardi, Galatasaraylı taraftarları hüzünlendirdi. Gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Arjantinli yıldız için pazarlıklar başlamıştı. Sarı-kırmızılılara bir kötü haber de İtalya'dan geldi.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a resmen veda etmişti. Sarı kırmızılı camiaya teşşekür eden Wanda Nara, "Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ROMA DEVREYE GİRDİ

İtalya Serie A’da sezonu 6. sırada tamamlayan Roma, Tammy Abraham’ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına başladı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho, Galatasaray'daki performansıyla sezona damga vuran Icardi ile ilgili olumlu rapor verdi.

Görüşmelere şimdiden başlayan Roma yetkilileri, Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Icardi'nin de yeniden İtalya'ya dönmek istediği ve Roma'da forma giymek istediği gelen haberler arasında...



