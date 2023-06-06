SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ı yıkan haber geldi! Icardi'yi isteyen takım, golcü oyuncunun aklını çeldi ve görüşmeler başladı..

Galatasaray'ı yıkan haber geldi! Icardi'yi isteyen takım, golcü oyuncunun aklını çeldi ve görüşmeler başladı..

06.06.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray formasıyla bu sezon son maçına çıkan Icardi, eşyalarını toplayarak Türkiye'den ayrılmıştı. Takımda kalma ihtimali zor görünen yıldız oyuncu için sarı-kırmızılıları yıkan haber İtalya'dan geldi...

Galatasaray'ı yıkan haber geldi! Icardi'yi isteyen takım, golcü oyuncunun aklını çeldi ve görüşmeler başladı..
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Icardi, Türkiye'den ayrıldı. Paylaştığı fotoğrafla ülkeden ayrıldığını duyuran Icardi, Galatasaraylı taraftarları hüzünlendirdi. Gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Arjantinli yıldız için pazarlıklar başlamıştı. Sarı-kırmızılılara bir kötü haber de İtalya'dan geldi.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Mauro_Icardi_Galatasaray_Besiktas

Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a resmen veda etmişti. Sarı kırmızılı camiaya teşşekür eden Wanda Nara, "Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ROMA DEVREYE GİRDİ

mauro-icardi-aa-2004480

İtalya Serie A’da sezonu 6. sırada tamamlayan Roma, Tammy Abraham’ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına başladı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Jose Mourinho, Galatasaray'daki performansıyla sezona damga vuran Icardi ile ilgili olumlu rapor verdi.

Görüşmelere şimdiden başlayan Roma yetkilileri, Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Icardi'nin de yeniden İtalya'ya dönmek istediği ve Roma'da forma giymek istediği gelen haberler arasında...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim'in hesabı çalındı! İşte paylaşılan o video...Terim'in hesabı çalındı! İşte paylaşılan o video...
Görenler bir daha baktı! F.Bahçe'den derbide olay göndermeGörenler bir daha baktı! F.Bahçe'den derbide olay gönderme
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a veda etti!Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a veda etti!
Anahtar Kelimeler:
Roma Mauro Icardi galatasaray icardi besikta galatasaraylı sezon maçın

En Çok Okunan Haberler

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

Galatasaray'da Icardi'yi unutturacak transfer!

Galatasaray'da Icardi'yi unutturacak transfer!

Arda Turan'ın geleceği belli oldu

Arda Turan'ın geleceği belli oldu

Mehmet Büyükekşi, sürpriz kararı açıkladı! Devrim gibi karar...

Mehmet Büyükekşi, sürpriz kararı açıkladı! Devrim gibi karar...

Küme düşen Eskişehir'den TFF'ye ilginç talep!

Küme düşen Eskişehir'den TFF'ye ilginç talep!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.