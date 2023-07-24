SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Galatasaray için 'kabus' yorumu! Rakiplerini daha maç oynamadan korkutmaya başladılar...

Galatasaray için 'kabus' yorumu! Rakiplerini daha maç oynamadan korkutmaya başladılar...

24.07.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transferleri Avrupa'da korku iklimi yaratmış durumda. BK Häcken’in, Klasvik maçını kaybetmesi halinde Galatasaray veya FC Kopenhag ile eşleşecek olması İsveç basınında 'kabus' olarak nitelendirildi.

Galatasaray'ın yaptığı transferler rakiplerini şimdiden korkutmaya başladı. Henüz resmi maç oynamayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri sonrasında psikolojik üstünlüğü almış durumda.

İSVEÇ'TE 'KABUS KURA' YORUMU

24072023154739_5036586_15_47-1

İsveç kulübü BK Häcken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yükselme mücadelesinde ikinci ön eleme turuna çıkmayı başardı. İlerleyen turlarda Galatasaray veya Kopenhag ile eşleşme ihtimali bulunan Häcken için İsveç'te 'kabus kura' yorumu yapıldı.

ZAHA TRANSFERİ SONRASI GÜNDEM OLDULAR

aw941555-03

Geçtiğimiz sezondan itibaren yapılan transferlerle gündeme oturan Galatasaray, son olarak Zaha'yı kadrosuna katarak büyük bir işe imza atmıştı. Bu transferin ardından yeniden gündeme oturan sarı-kırmızılılar, rakiplerini korkutmuş durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Güvenilmez birisi, her şey onun yüzünden''''Güvenilmez birisi, her şey onun yüzünden''
Arda Güler'in ilk maçında korku dolu anlar!Arda Güler'in ilk maçında korku dolu anlar!
F.Bahçe, Beşiktaş ve A. Demirspor'un rakipleri belli oldu!F.Bahçe, Beşiktaş ve A. Demirspor'un rakipleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray şampiyonlar ligi maçın oldular

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor
Tersten konuşan "Terso Kemal" görenleri hayrete düşürüyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.