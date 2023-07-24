Galatasaray için 'kabus' yorumu! Rakiplerini daha maç oynamadan korkutmaya başladılar...

Galatasaray'ın yaptığı transferler rakiplerini şimdiden korkutmaya başladı. Henüz resmi maç oynamayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri sonrasında psikolojik üstünlüğü almış durumda.

İSVEÇ'TE 'KABUS KURA' YORUMU

İsveç kulübü BK Häcken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yükselme mücadelesinde ikinci ön eleme turuna çıkmayı başardı. İlerleyen turlarda Galatasaray veya Kopenhag ile eşleşme ihtimali bulunan Häcken için İsveç'te 'kabus kura' yorumu yapıldı.

ZAHA TRANSFERİ SONRASI GÜNDEM OLDULAR

Geçtiğimiz sezondan itibaren yapılan transferlerle gündeme oturan Galatasaray, son olarak Zaha'yı kadrosuna katarak büyük bir işe imza atmıştı. Bu transferin ardından yeniden gündeme oturan sarı-kırmızılılar, rakiplerini korkutmuş durumda.

