Bafetimbi Gomis'in ayrılığının ardından aradığı golcüyü bulamayan Galatasaray için Mattia Destro iddiası İtalya'da manşetlere taşındı. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport, geçtiğimiz günlerde Türk basınında da yer alan iddialar için bir devam haberi yaparak, Galatasaray'ın Bologna'nın golcüsü Mattia Destro'nun peşinde olduğunu yazdı.

Bologna'da teknik direktör Filippo Inzaghi'nin gözünden düşen ve hücumda Palacio'nun da arkasına düştüğü belirtilen 27 yaşındaki golcünün, devre arasında İstanbul yolunu tutabileceği kaydedildi.

İKİ AYAĞINI DA KULLANABİLİYOR

2015 yazında Roma'dan 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle Bologna'nın yolunu tutan Destro, bu sezon 6 maçta 191 dakika süre alabildi ve skor katkısı yapamadı. İtalya Milli Takımı formasını da 8 kez giyen İtalyan oyuncunun sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Kariyerinde toplam 275 resmi maça çıkıp 107 gol-18 asistlik bir performans sergileyen İtalyan forvet, iki ayağını da etkili kullanabilen, çabuk ve fizik kapasitesi yüksek bir oyuncu. (SPORX)





