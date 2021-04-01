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Galatasaray iki ismin Kovid-19 sonucunu açıkladı

01.04.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, iki futbolcunun Kovid-19 test sonuçları hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray iki ismin Kovid-19 sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra çeşitli pas ve top kapma organizasyonları yapan sarı-kırmızılı oyuncular, son bölümde orta sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Milli takım kamplarından döndükten sonra yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıkan Henry Onyekuru ve Peter Etebo, ilk bölümde takımla birlikte çalıştıktan sonra yenilenme çalışması yaptı.

Ryan Donk, Martin Linnes, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise takımla çalıştı. Kovid-19 nedeniyle izolasyonu devam eden iki sarı-kırmızılı futbolcu idmana katılmazken, Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildi.

Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen Gedson Fernandes antrenmana katılmazken, Portekizli futbolcunun gece yarısı İstanbul'a geleceği, yarın da takıma katılacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Hatay'a giderek kampa girecek.

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koronavirüs (Covid-19) Galatasaray Futbol Kulübü Oghenekaro Etebo
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