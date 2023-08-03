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Galatasaray ile adı anılan Sergio Ramos'un tespih uğuru ortaya çıktı! Erzurum Oltu taşından sonra...

03.08.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın transfer gündemindeki İspanyol dünya yıldızı Sergio Ramos’a 9 yıl önce Gaziantep’ten tespih gönderildiği ortaya çıktı. Efsane futbolcu, Gaziantep’ten gönderilen özel yapım tespih sonrasında 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 kez de UEFA Süper Kupa kazandı.

Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki dünya yıldızı Sergio Ramos’a 2014 yılının Mart ayında Türkiye’den futbol oynayanlar için özel olarak tasarlanan tespih gönderildiği ortaya çıktı. Gaziantep’teki tespih ustası Adil Dağ tarafından yapılan ve yıldız futbolcuya gönderilen tespihte gümüş ve oltu taşı kullanıldı.

Kariyerinde La Liga şampiyonluk kupası, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Süper Kupası gibi toplamda 29 kupa şampiyonluğu bulunan Sergi Ramos’un Real Madrid ile 4 kez kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ve 3 kez kazandığı UEFA Süper Kupa başarılarının ise Gaziantep’ten gönderilen tespih sonrasında gelmesi dikkat çekti.

"RAMOS'A DA GÖNDERMİŞTİM"

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Tespihlerde kullanılan gümüşün insanları sakinleştirdiği, stresi azalttığı ve endişeyi ortadan kaldırdığı, oltu taşının ise negatif enerjiyi boşaltarak, pozitif enerji yüklediği bilinirken, PSG’de sözleşmesi biten ünlü yıldızın Galatasaray’a transfer ihtimali en çok Gaziantep’teki tespih ustasını sevindirdi. Ramos’un Galatasaray’a transfer olması halinde kendisine stresini azaltacak yeni bir tespih hazırlayabileceğini de belirten Dağ, "Sergio Ramos’a 9 yıl önce Real Madrid’de oynarken tespih göndermiştim. O zaman da maç sonu stresini atması için özel tasarımla yapıp göndermiştik. Erzurum Oltu taşından yapmıştım ve tek tek tüm futbolculara özel isimli kaplarda gönderdik. O zaman Real Madrid’de oynayan 18 adet futbolcuya göndermiştim. Bunların içerisinde Sergio Ramos da bulunuyor ve şu anda Galatasaray’la adının geçmesi bizi oldukça gururlandırdı" dedi.

Ramos’un tespihten faydalanmasını da isteyen Dağ, "Gönderdiğimiz tespihler inşallah futbolculara faydalı olmuştur. Maçın ve o baskı dolu ortamın stresini tespih çekerek atmışlardır diye düşünüyorum" dedi

"ERZURUM OLTU TAŞI GÖNDERDİM"

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Sergio Ramos için hazırlanan tespihin futbol oynayanlar için özel olarak yapıldığını belirten Dağ, "Sergio Ramos’a gönderdiğimiz tespih Erzurum Oltu taşıdır. Erzurum Oltu taşının diğer adı siyah kehribardır. Kehribarın özelliği ise vücuttaki elektriği boşaltıp, stresi yok eder. Tespihte kullandığım gümüşün de sakinleştirdiği stresi azalttığı ve endişeyi ortadan kaldırdığı biliniyor. Bu nedenle futbolcular yapıp göndermiş olduğumuz tespihi stres atmak ve daha rahat top oynamaları için özel yapılmıştı" diye konuştu.

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