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Galatasaray ile anılan Icardi Fenerbahçe’ye mi transfer oluyor? Transferde şaşırtan gelişme

31.08.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmeler sonrası ismi Galatasaray ile anılan Icardi'nin Fenerbahçe'ye transfer olup olmadığı merak ediliyor. Galatasaray'ın PSG'den transferini bitirmeye çok yaklaştığı Mauro Icardi için son saatlerde Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve oyuncunun maliyeti konusunda bilgi alındığı ifade ediliyor. Peki Galatasaray ile anılan Icardi Fenerbahçe’ye mi transfer oluyor? İşte merak edilenler...

Galatasaray ile anılan Icardi Fenerbahçe’ye mi transfer oluyor? Transferde şaşırtan gelişme

Galatasaray 'ın kadrosuna katmak adına görüşmelerde bulunduğu ve transferini bitirmeye çok yaklaştığı Mauro Icardi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor 'un da transfer ihtimaline ilişkin bilgi aldığı Mauro Icardi için Fenerbahçe devreye girdi.

ICARDI FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLUYOR?

Maxi Gomez transferini bitirme noktasına gelen Fenerbahçe, golcü transferinde opsiyonları adına da temaslarını sürdürüyor. Son saatlerde gündeme gelen isim Mauro Icardi oldu.

L'Equipe'in haberine göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın görüşmelerde bulunduğu Icardi için temaslara başladı. Galatasaray ile PSG arasındaki anlaşma henüz tamamlanmamışken Fenerbahçe'nin oyuncunun maliyeti ile ilgili bilgi aldığı ve bunun incelendiği ifade edildi.

FENERHBAHÇE'YE OLUMLU YAKLAŞIYOR

Mauro Icardi için geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un da devreye girdiği aktarılmıştı. Fakat Arjantinli oyuncunun bu transfere olumlu bakmadığı ifade edilmişti. L'Equipe İstanbul'dan Fenerbahçe'nin ilgisine ise Icardi'nin olumlu yaklaştığını aktarıyor. Geçtiğimiz günlerde eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun buradan memnun ayrıldığı belirtilmişti. Icardi şimdi Fenerbahçe'ye transfer ihtimaline de sıcak bakıyor.

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