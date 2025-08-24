Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasındaki transfer gerginliğine Hasan Şaş'tan olay olacak yorumlar! ''Sen hangi dünyada yaşıyorsun!'' dedi açtı ağzını yumdu gözünü...

Galatasaray yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan ekibi Neom’dan gelen teklifi 3.kez reddederken, oyuncu tarafından gelen tepkiler sonrası ortalık karışmıştı. Sarı kırmızılıların eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, yıldız oyuncunun gösterdiği tavır karşısında SporON youtube kanalında açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Hasan Şaş’ın sosyal medyada gündem olan o konuşması…

‘‘SEN KİME BASKI YAPIYORSUN!’’

Hasan Şaş, ‘‘Transfer bitimine 10 gün kala sen ile menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun! Sen kime baskı yapacaksın! Sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun Barış." Diyerek tepkisini dile getirdi.

‘‘GALATASARAY BUNU DEŞİFRE EDECEK…’’

Barış Alper Yılmaz transferinde oyuncunun menajerine yüklenen Şaş, "Kim alttan para götürüyor. Galatasaray bunu deşifre edecek kardeşim, ben Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum!’’ dedi.

‘‘O BARIŞ’SA, O GALATASARAY!’’

Hasan Şaş, "Ekran karartmak nedir? Sen kimsin menajer? Sen Galatasaray Kulübü hakkında kimsin de bu açıklamayı yapıyorsun? Yeter! Herkes bir had bilsin! O Barış'sa, o Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal... Kırılır gider " diyerek tepki gösterdi.

SNEIJDER ÖRNEĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hasan Şaş, "Sneijder'i transfer ettik, ben bir orta saha oyuncusunu konsantre etmeye çalışıyorum. Bana “Sneijder'e niye bu kadar para verdiniz?” diyor. Yahu sanane? O Sneijder, Real Madrid'den Inter'den adamın CV'si var. O, o parayı alacak." Sözlerini sarf etti. Bu açıklamalar sonrası Hasan Şaş’ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.