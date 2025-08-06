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Galatasaray ile Davinson Sanchez görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı!

Galatasaray, başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatmak için masaya oturdu. Yıldız oyuncunun menajerini İstanbul'a davet eden sarı-kırmızılılar yaptığı ilk görüşmeden istediği sonucu alamadı.

Galatasaray ile Davinson Sanchez görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı!
Emre Şen
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Davinson Sanchez konusunda istenen gelişme yaşanmadı. Sözleşmesini uzatmak için Davinson Sanchez ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar masadan kalkmak zorunda kaldı.

MAAŞINA %100 ZAM İSTEDİ

Galatasaray ile Davinson Sanchez görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı! 1

Galatasaray'dan yaklaşık 3 milyon Euro maaş alan Davinson, sözleşme görüşmelerinde 6 milyon Euro net maaş talep etti. Sarı-kırmızılılar bu bedeli ödemeyeceğini söyleyerek ilk aşamada masadan kalktı.

GALATASARAY DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Galatasaray ile Davinson Sanchez görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı! 2

Galatasaray yönetimi, bu talebi düşürmek için Davinson Sanchez ve menajeriyle görüşmelerine devam ediyor. Okan Buruk'un kadrosunda tutmak istediği Davinson için önümüzdeki günlerde yeniden bir görüşme yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
davinson sanchez galatasaray
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