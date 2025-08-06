Galatasaray ile Davinson Sanchez görüşmesinden olumlu sonuç çıkmadı!

Galatasaray'da Davinson Sanchez konusunda istenen gelişme yaşanmadı. Sözleşmesini uzatmak için Davinson Sanchez ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar masadan kalkmak zorunda kaldı.

MAAŞINA %100 ZAM İSTEDİ

Galatasaray'dan yaklaşık 3 milyon Euro maaş alan Davinson, sözleşme görüşmelerinde 6 milyon Euro net maaş talep etti. Sarı-kırmızılılar bu bedeli ödemeyeceğini söyleyerek ilk aşamada masadan kalktı.

GALATASARAY DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Galatasaray yönetimi, bu talebi düşürmek için Davinson Sanchez ve menajeriyle görüşmelerine devam ediyor. Okan Buruk'un kadrosunda tutmak istediği Davinson için önümüzdeki günlerde yeniden bir görüşme yapılacak.