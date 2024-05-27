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Galatasaray ile Fenerbahçe bir maç daha yapabilir! TFF, kupa formatında değişikliğe gitmek istiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.05.2024 12:07
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TFF'nin Süper Kupa formatıyla ilgili yeni girişimler yaptığı iddia edildi. Süper Lig şampiyonuyla Türkiye Kupası'nın kazananı arasında oynanan müsabakanın formatının değiştirilmek üzere çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe bir maç daha yapabilir! TFF, kupa formatında değişikliğe gitmek istiyor...

Önümüzdeki yıl Süper Kupa formatının değişeceği iddia edildi. TFF'nin bu konu hakkında ekstra gelir elde edebilmek için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

4'LÜ GRUP MAÇLARI

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Lig şampiyonu ve Lig ikincisi olan takım ile Türkiye Kupası şampiyonu olan ve ikinci olan takımların aralarında maç yaparak kupaya uzanacağı bir format üstünde duran TFF bu konuyu ciddi ciddi düşünüyor.

DUBAİ İLE GÖRÜŞME HALİNDELER

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Maddi destek için Dubai ile görüşme halinde olan TFF, maddi desteğin alınmasının ardından bu teklifi kulüplere sunarak format değişikliğine gidecek.

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