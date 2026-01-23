SPOR

Galatasaray ilk transferini açıkladı! Noa Lang resmen duyuruldu

Galatasaray, Napoli'den Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı takım yıldız isme 2 M€ kiralam bedeli ve maaş olarak 1.75 M€ ödeyecek.

Galatasaray ilk transferini açıkladı! Noa Lang resmen duyuruldu
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Noa Lang transferini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFERİ DUYURDU!

Profesyonel futbolcu Noa Noëll Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

