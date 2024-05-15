SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray İlkay Gündoğan'a sonunda kavuşuyor! Sarı-Kırmızılılar Barça'daki krizden faydalanacak... Artık kesinleşti!

Galatasaray İlkay Gündoğan'a sonunda kavuşuyor! Sarı-Kırmızılılar Barça'daki krizden faydalanacak... Artık kesinleşti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.05.2024 08:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde bulunan İlkay Gündoğan, Barcelona gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olurken Sarı-Kırmızılılar yıldız isim için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray İlkay Gündoğan'a sonunda kavuşuyor! Sarı-Kırmızılılar Barça'daki krizden faydalanacak... Artık kesinleşti!
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de son haftalara adım adım girilirken, şampiyonlukta oldukça avantajlı konumda bulunan Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına da şimdiden başlamış durumda.

Sarı-Kırmızılı ekibin birçok ismi gündemine aldığı öne sürülürken son isim Barça'nın yıldızı İlkay Gündoğan oldu.

BU YAZ TEKLİF YAPILACAK

galatasaraydan-ilkay-gundogan-harekati-17157139679331_1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Cimbom, daha önce Galatasaraylı olduğunu birçok kez dile getiren Türk asıllı Alman futbolcu için hamle yapacak. Haberde Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'a kesin olarak teklif yapacağı aktarıldı.

BARÇA'DAKİ KRİZDEN FAYDALANACAK

ilkay-gundogan-fc-barcelona

Barcelona'da takımın performansına yaptığı eleştirilerle gündeme gelen İlkay, Katalan ekibinde birçok kez eleştirileri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli orta sahanın Barça'da yaşadığı bu sorunlar sezon sonu ayrılık ihtimalini daha da güçlendirdi.

BARCELONA KARNESİ

97680663_54600_ilkay-gundogan-alman-mi-t

Manchester City'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan 33 yaşındaki yıldız, bu sezon tüm kulvarda 49 maçta forma giydi. İlkay Gündoğan, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derbi bileti fiyatı dudak uçuklattı! Karaborsa...Derbi bileti fiyatı dudak uçuklattı! Karaborsa...
Özbek'ten Timur itirafı! "Fikir ayrılığımız var"Özbek'ten Timur itirafı! "Fikir ayrılığımız var"
Arda Güler son maçında da gol atınca Ancelotti şaşkınlığını gizleyemedi!Arda Güler son maçında da gol atınca Ancelotti şaşkınlığını gizleyemedi!
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig İlkay Gündoğan son dakika galatasaray sezon süper li hedefi galatasarayda galatasaray yeni sezon
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni tarife

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni tarife

Arda Güler yedekten girip yine gol attı! Real Madrid farklı kazandı

Arda Güler yedekten girip yine gol attı! Real Madrid farklı kazandı

Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi!

Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi!

Icardi transferini kağıt üzerinde bitirdiler! 'Evi bile hazır'

Icardi transferini kağıt üzerinde bitirdiler! 'Evi bile hazır'

Son 3 yılı doğru tahmin etmişti! Ünlü astrolog 'mucize' diyerek şampiyonu açıkladı

Son 3 yılı doğru tahmin etmişti! Ünlü astrolog 'mucize' diyerek şampiyonu açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.