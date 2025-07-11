Galatasaray'ın 1 numaralı transfer hedefi Bournemouth ile anlaştı! Kalede kriz boy gösterdi...

Uzun bir süredir Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan ve oyun kurma yeteneği ile teknik direktör Okan Buruk’un listesinde 1 numara olduğu iddia edilen yıldız isim Djordje Petrovic, Bournemouth ile anlaştı.

CHELSEA DEDİĞİNİ YAPTI

Transfer sürecinin en canlı isimlerinden biri olan Sırp kaleci Djordje Petrovic artık resmen Bournemouth’da. İngiliz ekibi Chelsea transfer sürecinin en başında beri 25M£ fiyat biçtiği yıldız kaleci için dediğini yaptı. Yıldız kaleci için çok istekli olan Cimbom, Chelsea’nin bonservis beklentisini düşürmek istiyordu fakat oyuncunun tercihi Bournemouth’dan yana oldu. İki kulübün 25M pound karşılığıda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

GENÇ TAKIMA YOLLANMIŞTI

Maviler’in teknik direktörü Enzo Maresca’nın oyuncunun hal ve hareketlerinden memnun olmadığı ve transfer sürecinde kulübü zora soktuğu gerekçesiyle yakın zamanda ikinci takıma gönderildiği öğrenildi. 25 yaşındaki kalecinin de uzun bir süredir kulüpten ayrılmak istediği biliniyordu.