Galatasaray'ın başı belaya girdi! Victor Osimhen'i bu kez öyle bir takım istiyor ki...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i Real Madrid istiyor. Gol yollarında sıkıntı çeken Real Madrid, Mbappe'yi kanatta kullanıp forvete Osimhen'i almayı düşünüyor.

NAPOLI SATMAK İÇİN HAZIR

Osimhen'i takımda düşünmeyen Napoli, Nijeryalı golcüyü 75 milyon Euro gibi bir bedelle satmayı düşünüyor. Galatasaray'ın henüz bu parayı bulamaması diğer takımları harekete geçirmiş durumda...

REAL MADRID İSTİYOR

İspanyol basınında çıkan habere göre; Real Madrid, Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor. Osimhen'in bu transfere çok sıcak baktığı aktarılırken, sezon sonunda iki takımın masaya oturacağı ifade edildi.