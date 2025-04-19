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  4. Galatasaray'ın başı belaya girdi! Victor Osimhen'i bu kez öyle bir takım istiyor ki...

Galatasaray'ın başı belaya girdi! Victor Osimhen'i bu kez öyle bir takım istiyor ki...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 16:50
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen'e flaş bir takım talip oldu. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Osimhen, Real Madrid'in radarına girdi.

Galatasaray'ın başı belaya girdi! Victor Osimhen'i bu kez öyle bir takım istiyor ki...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i Real Madrid istiyor. Gol yollarında sıkıntı çeken Real Madrid, Mbappe'yi kanatta kullanıp forvete Osimhen'i almayı düşünüyor.

NAPOLI SATMAK İÇİN HAZIR

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Osimhen'i takımda düşünmeyen Napoli, Nijeryalı golcüyü 75 milyon Euro gibi bir bedelle satmayı düşünüyor. Galatasaray'ın henüz bu parayı bulamaması diğer takımları harekete geçirmiş durumda...

REAL MADRID İSTİYOR

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İspanyol basınında çıkan habere göre; Real Madrid, Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor. Osimhen'in bu transfere çok sıcak baktığı aktarılırken, sezon sonunda iki takımın masaya oturacağı ifade edildi.

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