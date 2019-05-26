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Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Süper Toto Süper Lig Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın dev bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı

Galatasaray, dün akşam Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 22'nci kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın dev bayrakları asıldı.


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Galatasaray Spor Toto Süper Lig fatih sultan mehmet köprüsü 5 Temmuz Şehitler Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü

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