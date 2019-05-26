Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı

Galatasaray, dün akşam Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 22'nci kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın dev bayrakları asıldı.
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