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Galatasaray'ın bileğini bükene aşk olsun! Yenilmezlik serisi 16 maça çıktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.03.2024 21:10
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Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Süper Lig’deki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.

Galatasaray'ın bileğini bükene aşk olsun! Yenilmezlik serisi 16 maça çıktı...

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezliğine devam etti. Ligde son olarak Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı.

Aslan bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

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