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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için dış basına önemli açıklamalar: "Böyle rekabet Brezilya'da bile yok!"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.02.2025 16:38
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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılıların yıldız ismi Gabriel Sara, dış basına önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Türk futbolundaki rekabetin ne kadar üst düzey olduğunu vurgularken, derbinin atmosferine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için dış basına önemli açıklamalar: "Böyle rekabet Brezilya'da bile yok!"
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan dorukta. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde, sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, dış basına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki futbol rekabetine dair dikkat çeken ifadeler kullanan Sara, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının ülkede nasıl bir atmosfer yarattığını ve şampiyonluk yolundaki önemini vurguladı.

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Gabriel Sara 21 Eylül 2024 tarihinde oynanan ve 3-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 59. dakikada takımının üçüncü golünü atmıştı.

"BURADAKİ REKABET GERÇEKTEN GERÇEKÜSTÜ"

Türkiye’deki futbol rekabetine alışmanın bile zaman aldığını belirten Gabriel Sara, "Buradaki rekabet gerçekten gerçeküstü. Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışkın olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum." ifadelerini kullandı.

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"ŞAMPİYONLUKLAR EN İNCE AYRINTISINA KADAR YAŞANIYOR"

Şampiyonluk mücadelesinin her detayına kadar büyük bir titizlikle yaşandığını vurgulayan yıldız futbolcu, "Türkiye'de şampiyonluklar en ince ayrıntısına kadar yaşanıyor, buna göre belirleniyor. Bu yıl da durum böyle. Puan tablosunda küçük bir avantajımız var ama tedbiri elden bırakamayız." diyerek takımın dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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"BU DERBİ, TÜRKİYE'DE 'DÜNYA KUPASI' GİBİ GÖRÜLÜYOR"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Türkiye’de futbolseverler için büyük anlam taşıdığını belirten Sara, "Hatta son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız bu derbi, ülkede adeta 'Dünya Kupası' olarak görülüyor." sözleriyle maçın önemine dikkat çekti.

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"SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ"

Takım olarak bu maçı ciddiyetle ele aldıklarını söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı değerlendireceğiz." diyerek Galatasaray’ın sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağını belirtti.

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Fenerbahçe Fenerbahçe

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Derbi Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
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