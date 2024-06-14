SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın da istediği Batshuayi imzayı atıyor! İşte yıllık kazanacağı ücret...

Galatasaray'ın da istediği Batshuayi imzayı atıyor! İşte yıllık kazanacağı ücret...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.06.2024 14:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi, Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Okan Buruk'un çok istediği yıldız oyununun sarı-kırmızılılardan istediği maaş sonrası pazarlıklar durma noktasına gelmiş ve beklemeye geçilmişti. Sarı-lacivertli takım Batshuayi için hamlesini yaptı.

Galatasaray'ın da istediği Batshuayi imzayı atıyor! İşte yıllık kazanacağı ücret...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan Batshuayi için Galatasaray devreye girmişti. Icardi'nin arkasına sağlam bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Batshuayi'den gelen maaş talebiyle masadan kalkmıştı.

7 MİLYON EURO İSTEDİ

michy-batshuayi-1689351362-111572

Icardi'nin aldığı 10 milyon euro maaşı örnek gösteren Batshuayi, pazarlıklara 7 milyon euro'dan başlamış ve konuşmalar fazla sürmeden sona ermişti. Jose Mourinho'nun talebiyle birlikte Fenerbahçe bu transfere dahil oldu.

İMZA AN MESELESİ

transfer-haberi-fenerbahcede-batshuayi-harekati-iste-yapilacak-teklif-1711998847980

Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşme uzatma teklifini kabul eden Batshuayi'nin kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi. Belçikalı oyuncunun sarı-lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro civarında bir maaş alacağı iddia ediliyor.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanlar duyurdu, Beşiktaş'a gün doğdu!Almanlar duyurdu, Beşiktaş'a gün doğdu!
Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti!Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti!
Fenerbahçe'nin sezon öncesi rakipleri belli olduFenerbahçe'nin sezon öncesi rakipleri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Michy Batshuayi fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildi

Sinan Ateş davasının seyri değişebilir! Olayların ortasındaki MHP'li Olcay Kılavuz: Konuşmamam ve baş sağlığı dilememem için talimat verildi

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti!

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti!

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti!

Galatasaray'ın da istediği Batshuayi imzayı atıyor!

Galatasaray'ın da istediği Batshuayi imzayı atıyor!

Fenerbahçe'nin sezon öncesi rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin sezon öncesi rakipleri belli oldu

Galatasaray'da korkutan Mauro Icardi gelişmesi! En az 2 ay...

Galatasaray'da korkutan Mauro Icardi gelişmesi! En az 2 ay...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.