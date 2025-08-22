Galatasaray'ın Deadline Day çileği İlkay Gündoğan! Manchester City ile görüşmeler resmen başladı...

Lige 2 maçta 2 galibiyetle başlayan Galatasaray’da gözler transferlere çevrildi. Manchester City’de Pep Guardiola’nın gözünden düşen yıldız oyuncu takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Sarı kırmızılı yönetim de transferi bitirmek için kolları sıvadı.

SKY DE YAZDI!

Alman basınından SKY’ın yaptığı habere göre İlkay Gündoğan transferin son gününe (deadline day) kadar takip edilmesi gereken isimlerden birisi. Önümüzdeki günlerde Manchester City’den ayrılabilir. Dünyanın dört bir yanından birçok üst düzey kulüp oyuncu için girişimlerde bulundu.

RABIOT 2.SIRADA

Fransız FootMercato’da İlkay Gündoğan için resmen isim verdi. Fransız gazetesinin haberine göre Galatasaray'ın orta sahada birinci hedefi İlkay Gündoğan. Rabiot, onun hemen ardından ikinci hedef.

MERTENS ROLÜ VERİLMEK İSTENİYOR

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un geçtiğimiz günlerde TV100 ekranlarında orta saha transferi için yeşil ışık yaktığını belirtmesi bu transferde rotayı belirledi. Sarı kırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligi’ni de düşünerek Dries Mertens’den oluşan boşluğa İlkay Gündoğan’ı getirerek doldurmak istiyor.