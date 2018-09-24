Galatasaray'ın deplasman kabusu sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da deplasman kabusu devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de üç kupa kazanılan 2014-2015 sezonundan sonraki 3 sezonda dış sahada beklentilerin uzağında kaldı. Galatasaray'ın deplasman maçlarındaki kötü grafiği, yeni sezona da taşındı. Ligde sezonun ilk haftasında başkentte MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray, son iki deplasman müsabakasında Trabzonspor'a 4-0 ve Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 6 maçta yediği toplam 9 golün 8'ini 3 deplasman müsabakasında gördü.

2015-2016 sezonunda dış sahada galibiyete hasret

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda deplasmanda kötü bir grafik çizdi. Dış sahada çıktığı 17 mücadelenin sadece 4'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 18 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonda 7. haftada dış sahada 2-0 kazandığı Medipol Başakşehir müsabakasından sonra çıktığı 12 deplasman maçında galibiyet alamadı. Galatasaray, 12 maçlık galibiyet hasretinde 5 beraberlik, 7 yenilgi gördü.