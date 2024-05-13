SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın devre arasında gönderdiği Angelino bin pişman etti! Yıldız isim Roma'da şov yapıyor

Galatasaray'ın devre arasında gönderdiği Angelino bin pişman etti! Yıldız isim Roma'da şov yapıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.05.2024 23:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve beklentilerin altında kalması üzerine takımdan gönderdiği Angelino yeni takımı Roma'da performansıyla Sarı-Kırmızılılar'ı adeta pişman etti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın devre arasında gönderdiği Angelino bin pişman etti! Yıldız isim Roma'da şov yapıyor
Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırdığı Angelino RB Leipzig ile Roma arasında yapılan anlaşma sonrasında İtalyan ekibine transfer olmuştu.

Roma, sezon sonunda Angelino'yu 6 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonlu bir sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY'I PİŞMAN ETTİ

manchester-united-v-galatasaray-as-group-a-uefa-champions-league-2023-24-1

Angelino Roma'da vazgeçilmez isimlerden olurken Galatasaray'ı adeta pişman etti. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, performansından memnun olduğu Angelino'nun bonservisini alınmasını yönetime aktardığı ifade edildi.

BONSERVİSİNİ ALIYORLAR

712158cfd4a8-luc0168

Haberde, Roma'nın Leipzig'e 6 milyon euro bonservis karşılığında İspanyol sol beki kadrosuna katmayı amaçlıyor. Yıldız oyuncunun da Roma'da mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği vurgulanıyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Sancak 'maçı sattınız' diyenlere ağzına geleni saydı!Murat Sancak 'maçı sattınız' diyenlere ağzına geleni saydı!
Acun Ilıcalı tüm dünyayı ters köşe yaptı! İşte yeni hocasıAcun Ilıcalı tüm dünyayı ters köşe yaptı! İşte yeni hocası
EURO 2024 öncesi Kenan Yıldız şoku!EURO 2024 öncesi Kenan Yıldız şoku!
Anahtar Kelimeler:
transfer Roma angelino galatasaray sezon erden
En Çok Okunan Haberler
Yer: Kocaeli! Yakayı ele verdi, elbise dolabından böyle çıktı

Yer: Kocaeli! Yakayı ele verdi, elbise dolabından böyle çıktı

Aziz Yıldırım bombayı patlattı! Mourinho'yu resmen açıkladı

Aziz Yıldırım bombayı patlattı! Mourinho'yu resmen açıkladı

Dünyanın en iyi takımlarını açıkladılar! Ligin dev ekibi 9 sıra geriledi

Dünyanın en iyi takımlarını açıkladılar! Ligin dev ekibi 9 sıra geriledi

Terim'in ekibinden Mauro Icardi bombası!

Terim'in ekibinden Mauro Icardi bombası!

Yıldırım'dan yönetim listesi açıklaması! 'Ayıp...'

Yıldırım'dan yönetim listesi açıklaması! 'Ayıp...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.