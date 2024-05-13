Galatasaray'ın devre arasında gönderdiği Angelino bin pişman etti! Yıldız isim Roma'da şov yapıyor

Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırdığı Angelino RB Leipzig ile Roma arasında yapılan anlaşma sonrasında İtalyan ekibine transfer olmuştu.

Roma, sezon sonunda Angelino'yu 6 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonlu bir sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY'I PİŞMAN ETTİ

Angelino Roma'da vazgeçilmez isimlerden olurken Galatasaray'ı adeta pişman etti. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, performansından memnun olduğu Angelino'nun bonservisini alınmasını yönetime aktardığı ifade edildi.

BONSERVİSİNİ ALIYORLAR

Haberde, Roma'nın Leipzig'e 6 milyon euro bonservis karşılığında İspanyol sol beki kadrosuna katmayı amaçlıyor. Yıldız oyuncunun da Roma'da mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği vurgulanıyor.







