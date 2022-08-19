Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen için Gent ile anlaşmak istiyor fakat bu anlaşma gerçekleşmezse Fenerbahçe'nin gözdesi Ninoya yönelecek. Anlaşma sağlanamazsa Galatasaray bu B planını devreye sokmaya hazır. Peki Galatasaray'ın düşündüğü Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Nino kimdir? Nino hangi takımlarda oynadı, nereli ve kaç yaşında?
Nino 10 Nisan 1997 yılında Recife , Brezilya'da dünyaya geldi.
Nino'nun tam adı Marcilio Florencio Mota Filho'dadır.
Profesyonel futbol kariyerine Fluminense'de başladı.
2018-2019 yılında Criciuma EC kulübüne kiralık olarak gönderildi.
Geçtiğimiz sezon Fluminense forması ile 31 karşılaşmada görev alan Nino, takımına skor katkısında bulunamazken 4 kez sarı kart gördü.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro. Nino'nun Fluminense ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Altyapı kariyeri:
Sport Recife
Criciúma
Profesyonel kariyeri:
2016–2019 Criciúma
2019 → Fluminense (loan)
2020– Fluminense
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