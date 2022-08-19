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Galatasaray'ın düşündüğü Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Nino kimdir? Nino hangi takımlarda oynadı, nereli ve kaç yaşında?

19.08.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen için Gent'le anlaşma sağlanamadığı takdirde Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Nino'ya yönelecek. Basında yer alan haberlerin ardından birçok vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Peki Galatasaray'ın düşündüğü Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Nino kimdir? Nino hangi takımlarda oynadı, nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray'ın düşündüğü Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Nino kimdir? Nino hangi takımlarda oynadı, nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray, Andreas Hanche-Olsen için Gent ile anlaşmak istiyor fakat bu anlaşma gerçekleşmezse Fenerbahçe'nin gözdesi Ninoya yönelecek. Anlaşma sağlanamazsa Galatasaray bu B planını devreye sokmaya hazır. Peki Galatasaray'ın düşündüğü Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Nino kimdir? Nino hangi takımlarda oynadı, nereli ve kaç yaşında?

NİNO KİMDİR?

Nino 10 Nisan 1997 yılında Recife , Brezilya'da dünyaya geldi.

Nino'nun tam adı Marcilio Florencio Mota Filho'dadır.

Profesyonel futbol kariyerine Fluminense'de başladı.

2018-2019 yılında Criciuma EC kulübüne kiralık olarak gönderildi.

Geçtiğimiz sezon Fluminense forması ile 31 karşılaşmada görev alan Nino, takımına skor katkısında bulunamazken 4 kez sarı kart gördü.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro. Nino'nun Fluminense ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY'IN DÜŞÜNDÜĞÜ FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ NİNO (MARCİLİO FLORENCİO MOTA FİLHO) HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri:

Sport Recife
Criciúma

Profesyonel kariyeri:

2016–2019 Criciúma
2019 → Fluminense (loan)
2020– Fluminense

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray nino
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