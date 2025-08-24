Galatasaray'ın Ederson transferi için gerekli izin çıkmak üzere! Manchester City PSG'den Donnarumma ile anlaşma sağladı...

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, İtalyan kaleci Donnarumma için sıcak temaslarını sürdürüyor. Yıldız kaleci için kulübü PSG ile görüşmelerinde sona yaklaşan İngiliz ekibi, oyuncu ile resmen söz kesti.

ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI!

Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre İngiliz devi, Donnarumma ile anlaşma sağladı. Ünlü gazeteci, İtalyan kalecinin transferinin Ederson'un ayrılığına bağlı olduğunu ve Galatasaray'ın hala istekli konumda olduğunu ifade etti.

50 MİLYON EURO!

Manchester City, İtalyan yıldız Donnarumma ile anlaşmasının ardından PSG ile pazarlıklarını sürdürürken, masadaki rakamın 50 milyon euro olduğu ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

GALATASARAY GÜN SAYIYOR

Sarı kırmızılı takımı temsilen İngiltere’ye giden menajer Gardi, Ederson transferi için resmen İngiltere’ye kamp kurmuş durumda. Galatasaray Brezilyalı kaleci Ederson ile her konuda anlaşmaya varırken, kulübü Manchester City ile görüşmelerine devam ediyor. Taraflar arasında bonservis farkının oldukça azaldığı öğrenilirken, Manchester ekibinin Donnarumma transferi bitirir bitirmez Ederson’u Cimbom’a bırakacağı bildirildi.