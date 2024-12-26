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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Muslera'dan ayrılık kararı! Yeni takımını böyle duyurdular

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.12.2024 16:20
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Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera için ülkesi Uruguay'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre tecrübeli file bekçisi sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Muslera'dan ayrılık kararı! Yeni takımını böyle duyurdular
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de ilk yarı tamamlanırken, lider Galatasaray ara transfer dönemine odaklanmış durumda.

Sarı-Kırmızılılar'da ara transferde kadroya dahil edilecek isimler merak edilirken, Uruguaylı gazeteci Martin Charquero, tecrübeli eldivenin yazın Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını aktardı.

ÜLKESİNE DÖNME KARARI ALDI

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Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

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Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi planladığı kaydedildi.

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transfer son dakika galatasaray muslera
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