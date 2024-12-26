Galatasaray'ın efsane isimlerinden Muslera'dan ayrılık kararı! Yeni takımını böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı tamamlanırken, lider Galatasaray ara transfer dönemine odaklanmış durumda.
Sarı-Kırmızılılar'da ara transferde kadroya dahil edilecek isimler merak edilirken, Uruguaylı gazeteci Martin Charquero, tecrübeli eldivenin yazın Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını aktardı.
Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi.
Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi planladığı kaydedildi.
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