Galatasaray'ın eski futbolcusu Alvaro Morata İtalya'da resmen çıldırdı! Como-Cagliari maçında Fabregas'a 'Beni çıkar' dedi...

Galatasaray’ın eski futbolcusu Alvaro Morata İtalya’yı birbirine kattı. Como evinde Cagliari’yi ağırlarken, maçta gol sesi çıkmadı ama Morata’nın olayları güne damga vurdu. İşte Morata’nın çıldırma anları…

RAKİBİNİ İTTİ! SARI KART GÖRDÜ…

Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan İspanyol golcü, dakikalar 61’i gösterdiğinde rakibini top kaleciye giderken itti. Yere düşen oyuncu yerde kıvranırken, hakem Morata’ya sarı kart gösterdi. Sarı karta şaşıran İspanyol oyuncu resmen çıldırdı.

HOCASINA ‘BENİ ÇIKAR’ DEDİ! HOCASI ÇIKARDI…

Faul pozisyonunun ardından hakeme itirazlardan bulunan Morata oyundan çıkmak istediğini teknikm direktör Fabregas’a el hareketiyle anlattı ve Fabregas 63. dakikada Morata’nın yerine Martin Baturina'yı aldı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oturdu.

COMO'DA HENÜZ GOLÜ YOK!

Galatasaray'dan sorunlu bir şekilde ayrılan Alvaro Morata, teknik direktör Cesc Fabregas'ın kendisini Como'ya çok istemesine rağmen bekleneni veremedi. İtalyan ekibi ile çıktığı 12 resmi maçta gol atamayan yıldız oyuncu sadece 1 asist yapabildi.