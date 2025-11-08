SPOR

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alvaro Morata İtalya'da resmen çıldırdı! Como-Cagliari maçında Fabregas'a 'Beni çıkar' dedi...

İtalya Serie A’da haftanın maçında Como evinde Cagliari'yi konuk etti. Golsüz beraberlikle sonuçlanan karşılaşmaya Galatasaray’ın eski futbolcusu Alvaro Morata’nın hareketleri damga vurdu. Morata bir pozisyonun ardından, teknik direktör Cesc Fabregas'a kendisini oyundan almasını istedi.

Burak Kavuncu
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Como
Galatasaray’ın eski futbolcusu Alvaro Morata İtalya’yı birbirine kattı. Como evinde Cagliari’yi ağırlarken, maçta gol sesi çıkmadı ama Morata’nın olayları güne damga vurdu. İşte Morata’nın çıldırma anları…

RAKİBİNİ İTTİ! SARI KART GÖRDÜ…

Galatasaray ın eski futbolcusu Alvaro Morata İtalya da resmen çıldırdı! Como-Cagliari maçında Fabregas a Beni çıkar dedi... 1

Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan İspanyol golcü, dakikalar 61’i gösterdiğinde rakibini top kaleciye giderken itti. Yere düşen oyuncu yerde kıvranırken, hakem Morata’ya sarı kart gösterdi. Sarı karta şaşıran İspanyol oyuncu resmen çıldırdı.

HOCASINA ‘BENİ ÇIKAR’ DEDİ! HOCASI ÇIKARDI…

Galatasaray ın eski futbolcusu Alvaro Morata İtalya da resmen çıldırdı! Como-Cagliari maçında Fabregas a Beni çıkar dedi... 2

Faul pozisyonunun ardından hakeme itirazlardan bulunan Morata oyundan çıkmak istediğini teknikm direktör Fabregas’a el hareketiyle anlattı ve Fabregas 63. dakikada Morata’nın yerine Martin Baturina'yı aldı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oturdu.

COMO'DA HENÜZ GOLÜ YOK!

Galatasaray ın eski futbolcusu Alvaro Morata İtalya da resmen çıldırdı! Como-Cagliari maçında Fabregas a Beni çıkar dedi... 3

Galatasaray'dan sorunlu bir şekilde ayrılan Alvaro Morata, teknik direktör Cesc Fabregas'ın kendisini Como'ya çok istemesine rağmen bekleneni veremedi. İtalyan ekibi ile çıktığı 12 resmi maçta gol atamayan yıldız oyuncu sadece 1 asist yapabildi.

