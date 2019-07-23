Galatasaray'ın eski oyuncusu Yiğit Gökoğlan, 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu

Zonguldak Kömürspor, teknik patron Serkan Afacan yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, dış transferde Keçiörengücü'nün stoperi Hakan Çevik'in ardından Fethiyespor'un 30 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit İsmail Gökoğlan'ı da renklerine bağladı. Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'un 100. Yıl Bakacakkadı'daki kampına katıldı.
2011-2012 sezonunda Galatasaray forması giyen Yiğit Gökoğlan'ın kariyerinde Manisasspor, Orduspor, Kayseri Erciyesspor, Akhisarspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor Baltok ve Fethiyespor gibi takımlar da bulunuyor.
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