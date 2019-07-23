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Galatasaray'ın eski oyuncusu Yiğit Gökoğlan, 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 23.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor, bir dönem Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Yiğit İsmail Gökoğlan'ı transfer etti. Yiğit Gökoğlan, 2011-2012 sezonu devre arasında 2.5 milyon Euro bedelle Manisaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Yiğit Gökoğlan, 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu

Zonguldak Kömürspor, teknik patron Serkan Afacan yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, dış transferde Keçiörengücü'nün stoperi Hakan Çevik'in ardından Fethiyespor'un 30 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit İsmail Gökoğlan'ı da renklerine bağladı. Gökoğlan, Zonguldak Kömürspor'un 100. Yıl Bakacakkadı'daki kampına katıldı.

2011-2012 sezonunda Galatasaray forması giyen Yiğit Gökoğlan'ın kariyerinde Manisasspor, Orduspor, Kayseri Erciyesspor, Akhisarspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor Baltok ve Fethiyespor gibi takımlar da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yiğit Gökoğlan Zonguldak Kömürspor galatasaray

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