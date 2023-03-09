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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'ten çarpıcı açıklamalar! "Fatih Terim ve bana haksızlık yapıldı"

09.03.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran ve beklentilerin altında kalması sonucu Sarı-Kırmızılılar'ın yollarını ayırdığı İspanyol teknik adam Domenec Torrent katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Torrent'in o sözleri...

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'ten çarpıcı açıklamalar! "Fatih Terim ve bana haksızlık yapıldı"

2021-22 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılar'ın ligi 13. sırada tamamladığında görevde olan İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Beyaz Futbol programına katılarak Galatasaray dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımdan kovulduğunu gazeteden öğrendiğini dile getiren Torrent, hiçbir yöneticinin kendisine açıklama yapmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'yi sevdiğini ve Süper Lig'de çalışmak istediğini kaydetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

60 yaşındaki deneyimli teknik adam, Galatasaray'da en beğendiği futbolcunun Kerem Aktürkoğlu olduğunu söylerken, milli yıldız için, "Kerem Aktürkoğlu, beni çok iyi anlayan bir oyuncu. Ne dediysem yapıyordu. Bir gün Avrupa'da iyi bir takımın başına geçersem Kerem'i hemen takımıma transfer ettireceğim." ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIK YAPILDI"

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Galatasaray'da kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Domenec Torrent, "Fatih Terim'e çok büyük saygım var. O bir efsane. Fatih Terim'i tüm dünya tanıyor. Bana yapılan haksızlık, benden önce Fatih Hocamıza da yapıldı." ifadelerini kullandı.

Torrent, Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından sonra Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kendisini aradığını ve tebrik ettiğini söyledi.

GUARDIOLA ARADI "KİM BU OYUNCU"

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Torrent ayrıca Guardiola'nın Taylan Antalyalı'yı çok beğendiğini söyleyerek, "Guardiola, Barcelona maçından sonra beni aradı tebrik etti. Ayrıca Taylan için 'Kim bu oyuncu, çok beğendim. Dikkatimi çekti. Marcao ve Nelsson'u da çok beğendim' dedi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray kariyerinde 20 maçta görev alan Domenec Torrent, 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 8 beraberlik yaşadı.


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